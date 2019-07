Europese studie toont aan dat joden zich steeds minder veilig voelen

Het aantal antisemitische incidenten is sinds 2008 fors gestegen, zo blijkt uit een studie van de Europese Commissie. Ook bij gelijke­kansencentrum Unia is het aantal meldingen verdubbeld ten opzichte van 2018. Vooral op het internet is er een sterke stijging.

Het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA) ondervroeg voor zijn studie meer dan 2.700 joden tussen 16 en 34 jaar over heel Europa. De resultaten werden op 4 juli gepubliceerd op de website van het FRA.

Uit de studie blijkt dat 89 procent van de ondervraagde joden vindt dat antisemitisme vooral problematisch is op het internet en via sociale media. Daarnaast laat de studie zien dat joden zich niet meer veilig voelen in Europa en dat bijna de helft van de ondervraagden emigratie al eens overwogen heeft. Daarbij liet 45 procent weten dat ze liever niet openlijk laten zien dat ze joods zijn, door bijvoorbeeld een keppeltje te dragen.

Aan de andere kant laat de studie ook zien dat 81 procent van de ondervraagden zegt dat ze een sterke band hebben met hun geloof.

Keppeltje

Europees Commissaris van Justitie Vera Jourová stelt dat Europa snel moet reageren om antisemitisme aan te vechten. ‘Ik vind het erg dat jongeren zich niet veilig voelen, dat ze geen keppeltje durven dragen en dat ze zelfs overwegen om te emigreren’, aldus Jourová in het persbericht dat verspreid werd door de FRA.

De problematiek werd eind mei al aangekaart door de Duitse commissievoorzitter van de joodse gemeenschap Felix Klein, die Duitse joden afraadde om een keppeltje te dragen voor hun eigen veiligheid.

De Duitse krant Bild had toen als antwoord daarop een keppeltje op hun voorpagina gedrukt, dat mensen konden uitknippen en zelf dragen. Bild-redacteur Julian Reichelt verstuurde toen ook een tweet met de tekst: ‘Als ook maar één persoon in ons land de kippa niet kan dragen zonder zichzelf in gevaar te brengen, kan het antwoord alleen maar zijn dat we allemaal de kippa dragen.’