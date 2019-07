Concert Rammstein op amper vijftien minuten uitverkocht

Vijftien minuten, langer had Rammstein vrijdagochtend niet nodig om het nieuwe Park De Nieuwe Koers in Oostende helemaal uit te verkopen. De Duitse metalgroep staat er op 10 juni 2020 met hun Europe Stadium tour voor de tweede keer in ons land.

In mei bracht Rammstein een nieuw album uit. Eerste single Deutschland scheerde meteen hoge toppen in de charts in verschillende landen. Ook in België stootte het album door naar de eerste plaats in de hitlijsten.

En dat vertaalt zich nu in twee uitverkochte concerten in hun Europe Stadium tour. Het Koning Boudewijnstadion in Brussel was in sneltempo uitverkocht, daar staan ze op woensdag 10 juli. Voor het concert op 10 juni 2020 in Oostende waren de tickets - gaande van 89 tot 115 euro - in vijftien minuten tijd de deur uit. Meteen een knalstart voor Park De Nieuwe Koers in Oostende, waar tussen de 70.000 en 100.000 mensen binnen kunnen.

Wie geen ticket kon bemachtigen, kan zich aanmelden voor de wachtlijst. Mogelijk komen nog vastgezette tickets vrij. De organisator waarschuwt wel voor doorverkopers van tickets en valse Facebookevents, de keerzijde van de immense populariteit van Rammstein. ‘De enige officiële ticketkanalen zijn Ticketmaster en Eventim. Tickets aangekocht via andere kanalen geven geen garantie op toegang.’