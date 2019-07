Mad magazine stopt er (ongeveer) mee

Het Amerikaanse satirische maandblad Mad magazine gooit de handdoek in de ring. Er wordt geen nieuw materiaal meer gemaakt en het blad zal niet meer in de krantenkiosken verkocht worden.

Er komt nog enkel een eindejaarseditie en boekjes met nostalgisch en gerecycleerd 'best of'-materiaal. Die zullen in de rekken van de stripwinkels liggen of aan abonnees geleverd worden. Dat lieten de uitgevers DC Comics weten aan de Amerikaanse zender ABC. Concrete redenen gaven ze niet, maar het is duidelijk dat het vet van de soep is. In 1974 telden ze nog meer dan twee miljoen lezers, maar de laatste jaren verloor het blad aan impact.

Het woord iconisch is in het geval van Mad nochtans geen overdrijving. Het blad bestaat sinds 1952. 67 jaar dus, en daarmee heeft het al een stempel gedrukt op een paar generaties. Weinig magazines hebben ook zo’n herkenbare look & feel als dit, ook bij ons. Je herkent het meteen: een cartooneske cover, tekenfilmachtige logoletters en huismascotte Alfred E. Neuman. Dat is een grijnzend sproeterig cartoonfiguurtje (met herkenbaar spleetje tussen de tanden) dat als een rode draad door de geschiedenis van het blad loopt. Het blad lachte met alles, met de politiek maar ook met wat en wie er op TV te zien was. Heilige huisjes waren er niet. En hypocrisie bij politici en officiële instanties was een geliefd doelwit.

Op de sociale media lokte het nieuws veel rouwbetuigingen en teleurgestelde reacties uit. Weird Al Yankovic, zelf ooit gastredacteur bij Mad, tweette: ‘Dat (magazine, red) is de reden waarom ik zelf weird ben geworden.’