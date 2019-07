TV-tips. Daar is de tour

Een nieuwe Ronde van Frankrijk, een nieuwe Vive lé vélo.

1 TRUE ROMANCE

Eén 23.35-1.30 uur

Deze misdaadthriller van Tony Scott met Patricia Arquette en Christan Slater in de hoofdrollen kan uitpakken met veel popcultuurreferenties, explosief geweld en snedige dialogen. Quentin Tarantino leverde dan ook het scenario. Met het geld dat dat opleverde, financierde hij zijn debuutfilm ‘Reservoir dogs’.

2 VIVE LE VÉLO

Eén 21.20-22.20 uur

Karl Vannieuwkerke geeft de aftrap van zijn wielertalkshow met Robbie McEwen en Oliver Naesen.

3 THE BIG SICK

Canvas 21.20-23.15 uur

Een man met Pakistaanse roots wordt verliefd op een Amerikaanse vrouw die in een coma belandt. Te heavy thema voor een romcom, denkt u? Toch brengt The big sick het verhaal fris en grappig.

4 TERZAKE

Canvas 20.00-20.30 uur

Donderdag verdronken opnieuw 82 bootvluchtelingen in de Middellandse Zee. Terzake spreekt in Milaan met de Italiaanse migratie-onderzoeker Matteo Villa. Daarna krijgt Elio Di Rupo in Bergen een microfoon onder de neus geduwd. Want hoe zit het nu eigenlijk met de PS? Is de partij bereid met de N-VA te praten? Daarna komt de Nederlandse primatoloog Frans de Waal ons uitleggen hoe het komt dat ons gedrag zozeer op dat van apen lijkt.