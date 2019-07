De coutureweek in Parijs en Céline Dion? Dat is een match made in heaven. De Canadese zangeres zet traditiegetrouw veel modeshows in haar agenda en haalt haar meest modieuze outfits uit de kast om die vanop de eerste rij te gaan bijwonen. De internationale media zagen eerder dit jaar al hoe Dion ‘haar oubollige imago heeft afgeschud’. Tegenwoordig gaat ze op dit elan verder. Een badpak met blazer? Geen probleem voor de 51-jarige ster. Een doorzichtige jurk en een verknipt jasje? Check. De stijlswitch is volgens kenners gekomen na de dood van haar man in 2016. Na een zware rouwperiode liet ze zich een half jaar na zijn overlijden zien in een Titanic-sweater van modehuis Vetements, het bewijs dat er veranderingen op til waren in haar garderobe. Een fotoverslag van al haar looks in de Franse hoofdstad.