Een hoger prijskaartje voor uw quinoaslaatje

Met China als nieuwe afzetmarkt van Peruviaanse quinoa, mogen Europese consumenten zich aan een hoger prijskaartje verwachten .

Liefhebbers van quinoa, u weze gewaarschuwd. Binnenkort zou de prijs van uw superfood wel eens de hoogte in kunnen gaan. Peru, de grootste producent van quinoa, sloot immers een overeenkomst met China voor de export van het eiwitrijke graan.

‘Dit is een immense kans’ liet Alfonso Velasquez, hoofd van de Peruviaanse Associatie voor Exporteurs (Adex) weten. ‘Als we de kwaliteit van de quinoa hoog kunnen houden, wordt Azië ongetwijfeld onze grootste afzetmarkt.’ De uitbreiding van die afzetmarkt met ’s werelds meest bevolkte land maakt dat de prijzen wellicht zullen stijgen.

Quinoa wordt al duizenden jaren geteeld op de hoogvlaktes van de Zuid-Amerikaanse Andes. De laatste decennia werd het graan ook bij ons erg populair als bron van zowat alles wat als gezond wordt gezien: vitaminen, voedingsvezels, eiwitten, mineralen. De Verenigde Naties riepen 2013 dan ook niet voor niets uit tot het jaar van de quinoa.

Door al die aandacht steeg de vraag uit Noord-Amerika en Europa. Volgens het Nederlandse CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) voerden Europese landen in 2017 maar liefst 26 000 ton quinoa in. 97% daarvan kwam uit Peru en Bolivia. Peru profiteerde het meest van de quinoahype. Het investeerde in grootschalige productieprojecten, waardoor het nu haast 2/3 van de export voor zijn rekening neemt. Een deel van die daarvan moet binnenkort dus met China worden gedeeld. Daardoor zullen Europese consumenten wellicht dieper in de buidel moeten tasten, voor de bereiding van hun favoriete stoofpotje of slaatje.

Intussen starten Europese landen ook zelf met de productie van quinoa. Zo werd vijf jaar geleden op een proefveld in Namen de eerste Belgische quinoa geoogst. Het idee kwam destijds van een aantal jonge landbouwkundigen. Vandaag experimenteert onder meer het proefcentrum in Herent met de lokale haalbaarheid van quinoateelt.