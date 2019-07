Producer van ‘Wolf of wall street’ beschuldigd van verduistering miljoenen dollars

Riza Aziz, de stiefzoon van de voormalige premier van Maleisië en één van de producers van de film ‘Wolf of wall street’, wordt ervan beschuldigd miljoenen dollars te hebben verduisterd van de Maleisische overheid.

De filmproducer werd beschuldigd van vijf verschillende aanklachten, waaronder witwassen en verduistering van 248 miljoen dollar gelinkt aan het staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Hij moest vrijdag in Kuala Lumpur voor de rechter verschijnen, maar pleitte onschuldig op alle aanklachten. Hij mocht vrij nadat hij zijn borg van 240.000 dollar betaalde, maar moest wel zijn pasport afgeven.

Aan elke aanklacht hangt een financiële boete van 1,21 miljoen dollar en een maximumstraf van vijf jaar, of beide.

De productiefirma van Aziz, Red Granite Pictures gaat niet vrijuit. Het was het Amerikaanse departement van justitie dat Red Granite aanklaagde omdat het drie films gefinancierd zou hebben met geld dat gestolen werd uit 1MDB, Wolf of wall street, Dumb and Dumber 2 en Daddy’s Home. Red Granite betaalde de Amerikaanse overheid 60 miljoen dollar in 2018, maar zei dat het ‘niet om een erkenning van wandaden’.

1MDB

Het staatsfonds 1MDB ligt al langer onder vuur, nadat Najib Razak onverwacht de verkiezingen in Maleisië verloor in 2018. Hij moest daarna afrekenen met 42 aanklachten in verband met 1MDB. Eén van de minstens drie rechtszaken is nu aan de gang. Razak pleit onschuldig.

Het 1MDB schandaal wordt omschreven als een van de grootste corruptieschandalen in de geschiedenis van Maleisië. Er wordt onderzoek gevoerd naar 1MDB in zes landen, voor omkoping en witwassen.