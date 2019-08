Op het werk voel ik me geestelijk uitgeput

Alles wat ik doe op mijn werk, kost mij moeite

Ik raak maar niet uitgerust nadat ik gewerkt heb

Op het werk voel ik me lichamelijk uitgeput

Als ik ‘s morgens opsta, mis ik de energie om aan de werkdag te beginnen

Ik wil wel actief zijn op het werk, maar het lukt mij niet

Als ik me inspan op het werk, dan word ik snel moe

Op het einde van de werkdag voel ik me mentaal uitgeput en leeg

Ik kan geen belangstelling en enthousiasme opbrengen voor mijn werk

Op mijn werk denk ik niet veel na en functioneer ik op automatische piloot

Ik voel een sterke weerzin tegen mijn werk

Mijn werk laat mij onverschillig

Ik ben cynisch over wat mijn werk voor anderen betekent

Op het werk kan ik er mijn aandacht moeilijk bijhouden

Tijdens mijn werk heb ik moeite om helder na te denken

Ik ben vergeetachtig en verstrooid tijdens mijn werk

Als ik aan het werk ben, kan ik me moeilijk concentreren

Ik maak fouten in mijn werk omdat ik er met mijn hoofd ‘niet goed bij ben’

Op mijn werk heb ik het gevoel geen controle te hebben over mijn emoties

Ik herken mezelf niet in de wijze waarop ik emotioneel reageer op mijn werk

Tijdens mijn werk raak ik snel geïrriteerd als de dingen niet lopen zoals ik dat wil

Ik word kwaad of verdrietig op mijn werk zonder goed te weten waarom

Op mijn werk kan ik onbedoeld te sterk emotioneel reageren