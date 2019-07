De wereldkampioene die zich schuldig voelde over haar goeie benen

Het laatste stukje van de Groendreef in de noordwijk in Brussel heet vanaf vandaag officieel de Willy De Bruynstraat. Het is de ­eerste straat in onze hoofdstad vernoemd naar een transgender. Willy werd geboren als Elvira en werd in 1934 wereldkampioene wielrennen, een triomf waar ze geen moment van genoot.

Een vorm van vertier. Dat was Willy De Bruyn een groot deel van zijn leven. Voor liefhebbers van de vrouwenkoers, die in de jaren 30 in België erg populair was. Maar ook voor cafégangers die na de koers ...