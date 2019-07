Cultuurtips aan zee voor wie genoeg strand heeft gezien

Wie de komende dagen of weken ook een vakantie aan de Belgische kust heeft gepland, en een activiteit binnenshuis zoekt bij regenweer of een nieuwe hittegolf, kan een van deze vier tentoonstellingen bezoeken.

Wie haar tentoonstelling ‘Dead poetry’ in het kasteel van Gaasbeek heeft gemist, krijgt een nieuwe kans om het werk van Cindy Wright te ontdekken in Blankenberge. De Antwerpse kunstenares, met een Britse grootvader, maakt fotorealistische schilderijen, vaak op monumentaal formaat, waarin het thema vergankelijkheid vaak centraal staat. De expo ‘Another fairytale’ in het casino van Blankenberge zal tien monumentale werken tentoonstellen, waarvan er zeven speciaal voor deze expo werden gemaakt. De expo loopt tot en met 29 september, de toegang is gratis.

Het jaarlijkse Cartoonfestival in Knokke-Heist heeft voor zijn 58ste editie voor een culinair thema gekozen. Een groep van 22 Belgische cartoonisten, onder wie ook De Standaard-cartoonisten Lectrr en Eva Mouton, ging met het thema aan de slag, en het cartoonpaviljoen aan het Heldenplein werd ingericht met verschillende themaruimtes zoals een keuken, een restaurant en een supermarkt. Naast de thematentoonstelling zijn ook de geselecteerde cartoons van de grote prijs Knokke-Heist Gouden Hoed en de Press Cartoon Belgium te zien. Het festival loopt tot en met 1 september, de toegang is gratis.

In het bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort, geopend in het kader van de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog, hangt werk van onze huisfotograaf Michiel Hendryckx. Voor de tentoonstelling ‘Oorlog aan zee’ ging Hendryckx langs de kust van Knokke-Heist tot Calais op zoek naar sporen van de Groote Oorlog. Ontroerend hoe na ruim honderd jaar de littekens nauwelijks zijn vervaagd. Hoe die oorlog veel dichter op onze huid zit dan ons lief is. Nog tot mei 2020 te zien, toegangsprijs is zeven euro voor volwassenen, vijf euro voor jongeren tot 25 jaar, gratis voor kinderen jonger dan zes.

Foto: © VRT - 2019

Nog meer fotografie vindt u in cultuurhuis De Scharbiellie in De Panne, waar u Rond de Noordzee kunt herbeleven, het Eén-programma waarvoor televisiemaker Arnout Hauben wekenlang rond de Noordzee reisde in het gezelschap van cameraman Philippe en ‘droner’ Ruben. ‘Een tocht door heden en verleden, te voet, per trein, met de fiets, per boot. Langs honderden dorpjes en door acht verschillende landen. België, Frankrijk, Engeland, Schotland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Nederland. Met de klok mee. Het water altijd aan de rechterkant.’ Naast foto’s van hun eigen reis zijn er aanvullend ook foto’s van lokale fotografen te zien. Nog tot en met 28 juli, de toegang is gratis.

