Eddy Merckx met gans gezin en ploegmaats op audiëntie bij de koning, koningin in aangepast kleedje

Eddy Merckx, dat is de man waar het tijdens de Brusselse Grand Départ allemaal om draait. 50 jaar na zijn eerst Tourzege mocht de “Kannibaal” en fiere Belg op audiëntie bij de koning. Hij was vergezeld door zijn ex-ploegmaats en het volledige gezin Merckx: zijn vrouw Claudine, zoon Axel, dochter Sabrina en zijn kleinkinderen.

Eddy Merckx was gedurende zijn hele carrière al een fiere belg en kon het duidelijk goed vinden met koning Filip en koningin Mathilde, die voor de gelegenheid passende kledij had aangetrokken: een goudgeel kleedje.

Een groepsfoto (inclusief gele trui) kon uiteraard niet ontbreken.

Ook de wielerfans op de Grote Markt hadden donderdag al hulde gebracht. Bij het afsluiten van de ceremonie van de ploegenvoorstelling bezorgden ze hem 50 jaar na zijn eerst Tourzege nogmaals een kippenvelmoment. “Eddy, Eddy, Eddy”, scandeerde de hele Grote Markt.

Ze hadden het beste voor het laatst gehouden, want nadat de 176 renners van de 22 ploegen het podium hadden betreden, was het tijd voor de wellicht grootste wielrenner aller tijden om zijn opwachting te maken. Met de armen in de lucht kwam Eddy Merckx, de kannibaal, het podium op gelopen. De Belgische wielerlegende genoot zichtbaar van het enorme applaus. Het is dan ook ter ere van de 50ste verjaardag van zijn eerste eindzege in de Ronde van Frankrijk van 1969 dat de Tourstart in Brussel neerstrijkt.

Toen presentator Rodrigo Beenkens hem vroeg welke nu de mooiste overwinning in zijn carrière was, bestond er geen twijfel. “Mijn mooiste overwinning blijft die eerste Tourzege in ‘69”, bevestigt Merckx. “Ik wil de stad Brussel en iedereen dan ook bedanken om de Tour naar Brussel te halen en dit mogelijk te maken.”

