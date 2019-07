Trump blundert in speech op nationale feestdag

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn speech op 4 juli twee grote blunders gemaakt. Hij sprak over ingenomen luchthavens in 1775 en over de slag bij Fort McHenry dat nog niet bestond.

Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis werd op Independence Day een militaire parade gehouden, gevolgd door een lange speech van de president. Aan het standbeeld van Abraham Lincoln, vlakbij de plek waar Martin Luther King zijn bekende ‘I have a dream’-toespraak hield, speechte Trump over het verleden, het heden en de toekomst. De speech werd enkel getekend door twee verkeerd geplaatste gebeurtenissen.

De focus van de speech lag vooral op de successen van het Amerikaanse leger en de militaire geschiedenis. Vooral de onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) kreeg natuurlijk aandacht. ‘Our army manned the air, it ran the ramparts, it took over the airports, it did everything it had to do, and at Fort McHenry, under the rockets’ red glare, it had nothing but victory.’

Optimistisch

Alleen kon het leger de luchthavens nog niet hebben ingenomen, want de eerste bemande vlucht werd pas uitgevoerd in 1903 door de Amerikaanse broers Wright. Misschien was het een lapsus en bedoelde hij ‘ports’, havens.

Daarnaast bestond Fort McHenry nog niet. Dat kustfort in Baltimore werd pas gebouwd in de jaren na de onafhankelijkheidsoorlog, in 1798, en werd door de Britten vanop zee beschoten tijdens de oorlog van 1812.

Behalve die twee fouten was Trump’s speech volgens CNN vrij optimistisch, wat in contrast staat met de donkere beeldspraak in zijn campagnetoespraken. Van de toespraak werd verwacht dat het een soort ophemeling zou zijn voor zijn administratie, maar bleef in werkelijkheid patriottisch.