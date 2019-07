Chelsea stelt Belg Bart Caubergh aan als ‘Head of Performance’ bij vrouwenploeg

Chelsea heeft onze landgenoot Bart Caubergh toegevoegd aan de managementstaf van haar vrouwenteam. Caubergh wordt ‘Head of Performance’ bij de Londense club. Hij zal de volledige staf coördineren en toezicht houden op het individueel programma van elke speelster.

Caubergh was in het verleden actief als physical coach bij achtereenvolgens Racing Genk, het Russische Krylia Sovetov Samara, Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten, het Iraanse nationale team, het Cypriotische APOEL Nicosia en het Saoedische Al-Batin. Bij die laatste club mocht hij in november - samen met coach Frank Vercauteren - beschikken.