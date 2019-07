STVV haalt eerste Vietnamese speler ooit naar België

Sint-Truiden heeft vrijdag de komst van de Vietnamees Nguyen Cong Phuong bekendgemaakt. Cong Phuong wordt de eerste Vietnamese speler ooit in de Jupiler Pro League. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Hoang Anh Gia Lai.

Cong Phuong, die als bijnaam ‘de Vietnamese Messi’ heeft, is volgens de Truienaars één van de rijzende sterren in eigen land. De 24-jarige aanvaller speelde eerder ook al in Japan en Zuid-Korea. STVV wordt zijn eerste Europese club.

STVV trok voor de transfer naar Vietnam en organiseerde in Ho Chi Minh een persconferentie over de huurovereenkomst. “Ik ben verheugd om deze aankondiging te doen”, sprak STVV-CEO Takayuki Tateishi. “Ik zag Cong Phuong spelen tegen Tomiyasu in de Asian Cup in januari en zag het potentieel van deze speler meteen. Ik kijk er naar uit om hem te zien uitgroeien tot een sterke kracht voor ons team”.

Cong Phuong was zelf ook tevreden met de transfer. “Ik ben heel blij om binnenkort deel te mogen uitmaken van STVV. Ik kijk er erg naar uit om minuten te maken bij deze geweldige club”, liet de 31-voudige international optekenen.