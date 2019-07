Cercle Brugge haalt dubbelslag met Idriss Saadi en Julien Serrano

Cercle Brugge is twee huurlingen rijker. Linksback Julien Serrano wordt gehuurd van moederclub AS Monaco, terwijl Idriss Saadi op huurbasis overkomt van Racing Strasbourg.

De Franse Algerijn Idriss Saadi wordt voor één seizoen gehuurd van Racing Strasbourg, de club van Rode Duivel Matz Sels. Saadi speelde in het seizoen 2016-2017 al eens in de Jupiler Pro League voor KV Kortrijk. Hij was toen goed voor zestien goals in 39 officiële duels.

“We zijn zeer blij met de komst van Idriss Saadi”, verkondigde sportief directeur François Vitali op de clubwebsite. “Idriss is een speler die over een stevige portie ervaring beschikt. Voornamelijk in zijn passage bij KV Kortrijk liet hij zijn kwaliteiten als aanvaller zien. De komst van Saadi kadert voort in het bouwen van een nieuwe ploeg voor het seizoen 2019-2020 en bevestigt de groen-zwarte ambities in deze nieuwe competitie.”

Idriss Saadi in het shirt van KV Kortrijk. Foto: BELGA

Saadi speelde in het verleden ook al voor Saint-Etienne, Stade Reims, Ajaccio, Clermont Foot en Cardiff City. De voorbije twee seizoenen in Straatsburg bleef hij steken op vijf goals in dertig optredens.

Serrano Tevens huurt de Vereniging ook Serrano. De linksback speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding voor AS Monaco. In twee seizoenen in de hoofdmacht bij de Monegasken kwam Serrano tot zeven competitiewedstrijden en een invalbeurt in de Champions League tegen Borussia Dortmund.

Sportief directeur François Vitali is verheugd met de komst van de linksachter. “Het is een plezier om Julien Serrano bij Cercle Brugge te mogen verwelkomen. Julien beschikt over het perfecte profiel om bij Cercle en in de Jupiler Pro League open te bloeien. Hij is een veeleisende, hardwerkende en competitieve speler die zijn debuut reeds heeft mogen maken op het hoogste niveau in één van de grootste Europese competities. Met zijn komst bouwt Cercle Brugge verder aan zijn defensieve as.”