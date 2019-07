Gevangenisstraf voor man die al 23 keer levenslang rijverbod kreeg

Een hardleerse verkeersovertreder moet naar de gevangenis. Hij krijgt 18 maanden cel én een 24ste rijverbod. De vijftiger uit Zonhoven werd eind vorig jaar betrapt in de wagen van zijn vrouw. Hij was toen onder invloed van speed, andere amfetamines en alcohol.

De politierechtbank in Hasselt legde de man vrijdag voor de 24ste keer een levenslang rijverbod op. Daarnaast kreeg hij ook nog 18 maanden cel. De wagen van zijn vrouw werd verbeurd verklaard.

De vijftiger zwalpte in december vorig jaar in Hasselt over de weg toen de politie hem tegenhield. In zijn bloed troffen de speurders ruim 1 promille alcohol en sporen van amfetamines aan. Ook zijn partner stond terecht omdat ze haar auto had uitgeleend hoewel ze wist dat hij een rijverbod had.

De rechter was bijzonder streng voor de man: ‘Zonder meer onthutsend’, zei hij. En ook: ‘De beklaagde heeft een hardleerse houding, en een manifest gebrek aan respect aan de rechtsorde.’ De man kreeg in 1998 zijn eerste levenslang rijverbod. Hij kreeg in het verleden ook al andere effectieve gevangenisstraffen.

Enkelband

In de praktijk wordt een veroordeling tot minder dan vier maanden cel niet uitgevoerd. Gevangenisstraffen tussen vier maanden en drie jaar worden bijna altijd automatisch omgezet naar een elektronische enkelband (behalve voor bepaalde categorieën, zoals zedenfeiten of geradicaliseerden). Vaak volgt de enkelband pas na maanden of soms zelfs jaren strafonderbreking.