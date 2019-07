Leuvens café At the Bebop na 23 jaar gesloten

Het Leuvens muziekcafé At the Bebop sloot afgelopen zaterdag na 23 jaar de deuren. ‘We hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en onze knoken beginnen serieus te kraken’, aldus de uitbaters.

‘We hebben er 23 fantastische jaren opzitten. Met een verhuis van de Vismarkt naar de Tiensestraat, met concerten van bijzondere artiesten, met personeel vanuit alle hoeken van Vlaanderen, en vooral ook met u’, schrijven uitbaters Sofie Hermans (45) en Jaak Heelen (62) op Facebook. ‘We hebben u in nuchtere toestand gezien, in een ietwat meer beschonken situatie, met een glimlach, maar soms ook op slechtere momenten. Maar we hebben er altijd van genoten. En we zijn blij dat u erbij was.’

Sofie Hermans vindt het tijd voor iets nieuws, haar collega Jaak Heelen wil genieten van zijn pensioen, maar zal actief blijven als dj.

Als afscheidsfeest werd zaterdag een barbecue gegeven en tot in de late uurtje feestgevierd.

Geen overname

Er was even sprake van een potentiële overnemer, maar die deal is niet doorgegaan. Daarom organiseren de uitbaters een stockverkoop, met barkrukken, tafels, bierglazen enzovoort. U kan terecht voor de stockverkoop op dinsdag 9, woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12 juli van 16 tot 20 uur. Verder gaan de deuren open op zaterdag 13 en zondag 14 juli nog een laatste keer open van 12 tot 18 uur. Er wordt enkel cash aanvaard.