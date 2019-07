Rapper A$AP Rocky zit nog steeds vast in Zweedse cel

De New Yorkse rapper A$AP Rocky zit vast in een Zweedse cel nadat hij in Stockholm betrokken was bij een vechtpartij. Hij moest daardoor al twee concerten van zijn Europese tournee afzeggen.

A$AP Rocky, echte naam Rakim Mayers, zit al sinds dinsdagavond opgesloten omdat hij betrokken was bij een vechtpartij. Ook twee mannen uit zijn entourage blijven voorlopig in de cel. De verdachten zullen vrijdag worden voorgeleid bij een rechter die beslist over hun verdere aanhouding.

De Zweedse openbare aanklager Fredrik Karlsson zei donderdag aan Reuters dat de mannen voorlopig opgesloten blijven omdat ze een vluchtgevaar vormen. ‘Het risico bestaat dat het onderzoek in gevaar wordt gebracht, wanneer ze worden vrijgelaten.’ Een vierde verdachte, een lijfwacht, is wel vrijgelaten.

Aanleiding voor hun aanhouding is een vechtpartij zondagavond in de Zweedse hoofdstad waarvan ook een amateurvideo is opgedoken. Op de beelden is te zien dat de 30-jarige rapper een jongeman tegen de grond gooit, waarop hij samen met enkele anderen nog op het slachtoffer schopt.

De rapper, onder meer bekend van het nummer ‘Praise the lord’, heeft zich dinsdag zelf aangegeven bij de autoriteiten na zijn optreden op een hiphopfestival in Stockholm. Voordien had hij op zijn eigen Instagram-account zelf ook een video geplaatst, waarop te zien is dat twee jongeren de rapper en zijn entourage volgen omdat ze hen beschuldigen van het vernielen van een hoofdtelefoon.

Europese tournee

Henrik Olsson Lilja, de Zweedse advocaat die A$AP Rocky vertegenwoordigt, heeft er een goed oog in dat hij zijn cliënt vrijdag kan vrijpleiten. Is dat niet het geval, dan hangen er donkere wolken boven de rest van zijn Europese tournee. De rapper moest nu al twee concerten afzeggen, in Noorwegen en Polen. Rocky, die vorig weekend ook had moeten optreden op het geannuleerde Vestiville, staat ook op de affiche van Dour (14 juli) en Tomorrowland (21 juli).