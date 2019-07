In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië heeft zich donderdag om 10.33 uur (plaatselijke tijd) een aardbeving met een kracht van 6,4 voorgedaan. Dat meldt het Amerikaanse geologisch bureau USGS.

Het epicentrum van de beving bevond zich in de buurt van Ridgecrest, zowat 240 km ten noordoosten van Los Angeles. De noodtoestand is er uitgeroepen. De brandweer moest uitrukken om verschillende brandhaarden te blussen. Het is de zwaarste aardbeving in twintig jaar in het zuiden van Californië.

Ridgecrast is een stad met zo’n 29.000 inwoners. De kracht van de aardbeving was niet zo groot dat ze zware schade kon aanbrengen. Het wegdek was op verschillende plaatsen wel aangetast en oude en slecht gebouwde huizen vertonen barst. Maar er zijn geen berichten van gewonden.

De beving werd onder meer in miljoenensteden Los Angeles en Las Vegas gevoeld. De luchthaven van Los Angeles laat weten geen schade ondervonden te hebben.