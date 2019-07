Transfer van Benito Raman blijft aanslepen en daar zijn ze in Düsseldorf niet blij mee: “Ik word hier boos van”

De geplande overstap van Benito Raman van Fortuna Düsseldorf naar Schalke 04 is nog steeds niet in kannen en kruiken. Lutz Pfannenstiel, de sportief directeur van Düsseldorf, verklaarde vrijdag in de Duitse pers dat hij de situatie grondig beu is.

“De hele affaire maakt me boos”, liet Pfannenstiel optekenen. “De situatie blijft maar op en neer gaan. Het is als een kauwgom, die blijft kleven. Ik heb in de pers ook gezien dat Raman in Schalke-outfit in het openbaar verschijnt, terwijl de zaak nog niet rond is. Van onze kant is alles in gereedheid gebracht, maar aan de zijde van Schalke is er nog geen overeenstemming.”

Benito Raman werd dinsdag al op het oefencentrum van Schalke gespot om zijn medische testen af te leggen, maar nadien werd het stil rond de overgang van de 24-jarige buitenspeler. Hij zou voor vijf jaar kunnen tekenen in Gelsenkirchen en de transfersom zou vastgelegd zijn op dertien miljoen euro. In omgekeerde richting zou de Ghanees Bernard Tekpetey in de deal betrokken worden. Hij zou Fortuna vervoegen op huurbasis van Schalke.