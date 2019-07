Opnieuw lichte stijging van aantal meisjes in STEM-richtingen

Nog nooit hebben zoveel Vlaamse meisjes in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs voor een STEM-opleiding gekozen. Ook in het hoger onderwijs wordt STEM populairder: in de academische bachelors benadert het aandeel vrouwen de 40 procent.

Minister Hilde Crevits (CD&V) bracht vandaag de cijfers uit van de jaarlijkse STEM-monitor, waarmee de Vlaamse overheid de populariteit van STEM-richtingen opvolgt. Dat voldoende leerlingen in secundair en hoger onderwijs STEM kiezen, is belangrijk want de Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan meer mensen met een wetenschappelijk profiel.

De vijfde editie van de STEM-monitor, voor het schooljaar 2017-2018, tekent een stijging van het aantal leerlingen in STEM-richtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs op. In referentiejaar 2010-2011 stroomden 53.806 jongeren in, vorig schooljaar waren dat er 55.153, een stijging met 1.300 leerlingen hoewel het totaal aantal leerlingen in het secundair wel is gedaald met 3.600. Meer dan 55 procent van de leerlingen in het ASO stroomt intussen uit met een STEM-diploma.

Ook het percentage meisjes gaat in stijgende lijn. Ten opzichte van 2010-2011 is hun aandeel met bijna 4 procentpunten toegenomen in de derde graad tot bijna een derde. Dat zet zich ook door in het hoger onderwijs. In de academische bachelors met wetenschappelijke inslag is intussen bijna 40 procent van de studenten vrouw.

‘Het is goed dat meer en meer jongeren voor techniek en wetenschappen kiezen’, reageert uittredend Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Ze maakt zich sterk dat de nieuwe eindtermen vanaf september en de modernisering van het secundair onderwijs de wetenschappelijke opleidingen nog aantrekkelijker zullen worden.