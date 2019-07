Het doel van Fernando Alonso blijft een overwinning in de Indy 500 om zo de befaamde “Triple Crown” binnen te halen. De Formule 1 mist de Spanjaard naar eigen zeggen niet.

Een overwinning in de legendarische Indy 500 is het enige dat Fernando Alonso nog scheidt van de Triple Crown. Dit jaar deed hij voor de tweede keer een gooi naar de overwinning in Indianapolis en met zijn vorige deelname van 2017 in het achterhoofd waren de verwachtingen hooggespannen.

De geschiedenis heeft ons ondertussen geleerd dat die tweede deelname uitdraaide op een fiasco want Alonso overleefde zelfs de kwalificaties niet en mocht de race van op de bank volgen. De tweevoudige wereldkampioen laat echter weten dat hij niet op zal geven.

“Ik ben niet van plan om op te geven,” vertelt Alonso tegenover ‘Formula Passion.’

“Als je in een sport iets buitengewoon wil bereiken dan moet je altijd weer opnieuw proberen. Je moet ook in staat zijn te kunnen verliezen alvorens het lukt.”

Alonso kreeg ook de vraag voorgeschoteld of hij de Formule 1 mist en zijn antwoord daarop luidt: “Niet echt.”

“Dat hoofdstuk uit mijn carrière is succesvoller dan dat ik had durven dromen. De redenen die me hebben laten beslissen om ermee te stoppen zijn er echter nog steeds. In andere disciplines kunnen meevechten voor de overwinning brengt me op een niveau dat ik nog nooit eerder bereikt heb. Daarom ben ik er heel gelukkig mee,” besluit Alonso.

