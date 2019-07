Trump viert Independence Day met militair machtsvertoon

De Verenigde Staten vierden donderdag hun Independence Day op een atypische manier. Toeschouwers konden zich onder andere vergapen aan straaljagers, de imposante Air Force One, tanks en stunts van het vliegdemonstratieteam van het Amerikaanse leger.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte van de feestelijkheden ter gelegenheid van de nationale feestdag handig gebruik om het leger in de kijker te plaatsen. Hoewel Trump focuste op patriottisme en veelal wegbleef van politiek, kon hij het niet laten nu en dan naar zijn campagnepunten te verwijzen, zoals een ruimtemacht en strenge grensbewaking.

Independence Day is in de VS traditioneel een apolitieke feestdag en tegenstanders verweten Trump dat hij de viering kaapt om sluiks campagne te voeren voor de presidentsverkiezingen in 2020. Ook het hoge kostenplaatje kwam fel onder vuur, maar die kritiek wuifde Trump weg want, zo vond hij, de kosten zijn klein bier in vergelijking met wat het hele spektakel waard is.

Ondanks hevige regen troepten duizenden mensen samen aan het Lincoln Memorial in Washington DC, waar Trump een toespraak hield. ‘Gelukkige onafhankelijkheidsdag op deze waarlijk historische 4th of July’, begon hij. De focus van de viering en de speech, die Trump gaf vanop een podium waarvoor twee tanks waren geplaatst, was meteen duidelijk. ‘Vandaag komen we samen als één natie voor dit speciale eerbetoon aan Amerika. We vieren onze geschiedenis, ons volk en de helden die trots onze vlag verdedigen: de moedige mannen en vrouwen van het Amerikaanse leger.’

Hij somde de verschillende afdelingen op, eindigend met de ‘luchtmacht en heel binnenkort de ruimtemacht’. ‘We zullen heel snel terug zijn op de maan en we zullen de Amerikaanse vlag op Mars planten’, zei hij even later. ‘Het gaat gebeuren.’

A great crowd of tremendous Patriots this evening, all the way back to the Washington Monument! #SaluteToAmerica???? pic.twitter.com/nJghdfqIhX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2019

Trump schetste met veel zin voor patriottisme de geschiedenis en successen van de ‘meest bijzondere natie ter wereld’. ‘Onze natie is nu sterker dan ze ooit eerder geweest is. Ze is op haar sterkste nu.’

Oproep tot aansluiten bij leger

Per legerafdeling volgde een uitgebreide geschiedenisles en eerbetoon, telkens eindigend met een hymne en het overvliegen van straaljagers, helikopters en ander legermaterieel.

Trump noemde de Amerikaanse troepen ‘de beste soldaten ter wereld’ en riep jonge landgenoten op om zich aan te sluiten bij het leger. ‘De toekomst van de vrijheid van ons land rust op de schouders van zij die bereid zijn die te verdedigen’, klonk het. ‘Wij Amerikanen houden van onze vrijheid en niemand gaat die ooit van ons afnemen.’

Helden zoals grensbewakers

Donald Trump bracht ook hulde aan onder andere de politie, de vrijwilligers en hulpverleners van 9/11, baanbrekende artsen en wetenschappers, mensen die vochten voor burgerrechten en verschillende prominente zwarte Amerikaanse figuren zoals Martin Luther King. ‘Ons land heeft altijd zijn helden geëerd. We eren politieagenten, brandweermannen, (…) immigratie- en douane-agenten en grensbewakers.’

Idee door Macron

Het idee voor een militaire parade in eigen land kreeg Trump nadat hij in Parijs samen met president Emmanuel Macron het defilé ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag had bijgewoond. Zijn plannen voor een militaire optocht in Washington stuitten op veel kritiek, maar daar trok de Amerikaanse president zich dus niet veel van aan.

