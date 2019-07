Militaire overgangsraad en oppositie Soedan bereiken akkoord over overgangsorgaan

In Soedan zijn de generaals en de leiders van de protestbewegingen er vrijdag na wekenlang in geslaagd om een akkoord te sluiten over het orgaan dat de komende overgangsperiode moet begeleiden. Dat heeft een bemiddelaar van de Afrikaanse Unie, Mohamed El-Hacen Lebatt, op een persconferentie gezegd.

De militaire raad, die het land momenteel leidt, en de Alliantie voor Vrijheid en Verandering ‘zijn tot een akkoord gekomen’ over de vorming van een orgaan met een ‘alternerend’ leiderschap, dat een overgangsperiode van ongeveer drie jaar zal overzien, luidt het.

Kort voor de mededeling had de militaire raad nog laten weten dat het als voorbereiding op verdere onderhandelingen met de oppositie 235 gevangenen van een rebellengroep had vrijgelaten. Volgens voorzitter Jamal Omar toonde deze maatregel aan dat de raad vrede en stabiliteit in het land nastreeft. Het was de oppositie die de vrijlating van de gevangenen had geëist.

Volksprotesten

In Soedan vinden sinds december ongeziene volksprotesten plaats. Die leidden in april tot de val van president Omar al-Bashir. Sindsdien kibbelen het militair bestuur en de oppositie over de vorming van een overgangsregering, maar de gesprekken daarover vorderen maar zeer moeizaam. Op 3 juni kwam het tot een bloedige repressie van een vreedzame sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in Khartoem. Daarbij vielen tientallen doden.