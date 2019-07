Zoon van Marc Wilmots smeert Moeskroen eerste nederlaag aan in oefencampagne

Moeskroen heeft donderdagavond zijn eerste nederlaag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen geleden. Op oefenstage in Oostenrijk verloren de Henegouwers met 2-0 van de Hongaarse landskampioen Ferencvaros.

Moeskroen had nochtans lange tijd de match in handen, maar stuitte meermaals op de Hongaarse doelman. In de slotminuten scoorden Tamas Priskin en Marten Wilmots, zoon van Marc Wilmots, voor Ferencvaros.

De landskampioen uit Hongarije smeerde Moeskroen zijn eerste nederlaag aan in de voorbereiding, na winst tegen tweedeprovincialer Dottenijs (0-3) en Oudenaarde uit de tweede amateurklasse (0-4), en een gelijkspel tegen het Hongaarse Honvend (0-0). Zondag nemen de troepen van Bernd Hollerbach het op tegen de Tsjechische eersteklasser Sigma Olomouc.