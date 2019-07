Parket over dodelijk ongeval met Stint: ‘Begeleidster heeft alles gedaan om het voertuig te stoppen’

Het onderzoek naar het ongeluk met een Stint in het Nederlandse Oss, waarbij in september vorig jaar vier jonge kinderen omkwamen en een vijfde kind en kinderdagverblijfbegeleidster zwaargewond raakten, is nog niet afgerond. Het Openbaar Ministerie laat weten dat er nog altijd geen duidelijke oorzaak van het ongeluk kan worden aangewezen.

Wel is het OM ervan overtuigd dat de begeleidster er alles aan heeft gedaan om de elektrische bolderkar tot stilstand te brengen omdat er een trein aankwam, zoals ook getuigen hebben verklaard. De Stint reageerde echter niet, waardoor het voertuig op de spoorwegovergang terechtkwam en werd gegrepen door de trein.

De advocaat van de begeleidster vertelt aan Omroep Brabant dat zijn cliënte opgelucht is. ‘Ze heeft alles voor die kinderen overgehad en tot op het laatste moment heeft ze geprobeerd de kar te stoppen.’ Negen maanden na het ongeval is ze nog niet aan het werk. ‘Ze is psychisch en fysiek nog aan het herstellen.’

In december legde het OM beslag op de administratie van Stint. Vanwege de technische complexiteit vraagt dat onderzoek veel tijd en expertise. De verwachting is dan ook dat de resultaten nog ‘geruime tijd’ op zich zullen laten wachten.

Zolang het onderzoek loopt, neemt het OM geen beslissing over een eventuele strafrechtelijke vervolging. De instantie hoopt aan het einde van het jaar meer duidelijkheid te hebben.