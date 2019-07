Volvo exporteert auto’s naar China nu ook per spoor

In Gent kiest autobouwer Volvo resoluut voor transport per trein, jaarlijks goed voor 5.000 vrachtwagens die de weg niet meer op moeten. De logistieke ommeslag is mogelijk dankzij een nieuwe spoorlijn tussen China en North Sea Port, de fusiehaven van Gent, Terneuzen en Vlissingen.

De eerste trein met 190 Volvo XC60’s uit China kwam deze week aan in het Kluizendok in de Gentse haven. Ze keert binnenkort via Polen en Rusland naar de Chinese havenstad Xi’an terug met aan boord 180 Volvo XC90’s, V90’s en V60’s. Met de nieuwe treinverbinding wil Volvo Cars haar transport sneller, duurzamer en kostenefficiënter uitvoeren.

Naar China is de trein 22 dagen onderweg, ongeveer dubbel zo snel als transport per schip. ‘We zijn erin geslaagd om op het traject heen en terug wagens mee te nemen en dat ook goedkoper te doen’, zegt logistiek manager Erik Uyttendaele. In totaal gaat het om 100 treinen per jaar, die elk 190 voertuigen aan boord zullen hebben.

Spooroperator Lineas staat in voor het beheer van de treinexport vanuit North Sea Port naar China. Er zijn ook spoorverbindingen met Oostenrijk en Italië. Die laatste bestemming wordt al sinds februari 2019 bediend door zowat 92 treinen per jaar, die minder dan een dag onderweg zijn.