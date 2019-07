Leuvense politie roept slachtoffers beruchte kotbaas op om klacht neer te leggen

De Leuvense politie vraagt studenten die slachtoffer zijn van misleidende informatie van de beruchte kotbaas Appeltans om contact met haar op te nemen. De oproep komt naar aanleiding van berichten over de verhuur van koten door een valse tussenpersoon.

De familie Appeltans, die in Leuven naar verluidt meer dan duizend koten bezit maar als verhuurder een bedenkelijke reputatie heeft, heeft een aantal van haar koten laten verhuren aan nietsvermoedende studenten door een tussenpersoon in te schakelen.

Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) laat in een reactie weten dat de stad dergelijke wanpraktijk afkeurt. ‘We werken nauw samen met partners om dit te stoppen en in de toekomst te voorkomen. Details geef ik niet, maar het dossier is bij ons gekend, wordt onderzocht en opgevolgd. Appeltans wordt, door de vele klachten, nauwlettend in het oog gehouden door stad en parket’, aldus Ridouani. ‘Er leeft een beeld dat bepaalde eigenaars maar hun gang mogen gaan, maar dat is niet zo. We zitten er met andere instanties erg kort op.’

Wie zeker wil zijn van een goed kot, kiest volgens de politie best voor een studentenkamer met een kotlabel. Dat bestaat in twee kleuren, naargelang het werd uitgereikt door de stad Leuven of de KU Leuven. Zulke koten werden immers gecheckt door de diensten van een van beide instanties op minimale normen van woonkwaliteit en brandveiligheid.