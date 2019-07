Frank Lampard direct favoriet bij bookmakers voor eerste ontslag in Premier League, Zola vertrekt als T2

Chelsea presenteerde donderdag oud-speler Frank Lampard als opvolger voor de naar Juventus vertrokken Maurizio Sarri. De bookmakers bombardeerden Lampard direct tot de favoriet als trainer die als eerste op straat wordt gezet.

Vol goede moed kondigde Frank Lampard aan dat hij zin had om Chelsea terug te brengen naar het niveau waar de club behoort. “Ja, het is de grootste uitdaging van mijn carrière”, gaf de oefenmeester toe. “We hebben een sterke selectie die mee kan strijden om de titel en bij de eerste vier moet eindigen.”

De bookmakers zien het echter minder positief in voor Lampard. Gokwebsite Betfair zette Frank Lampard direct bovenaan in het lijstje met trainers waarvan het vermoedt dat ze als eerste buitenvliegen.

Zola

De komst van Lampard gaat gepaard met het vertrek van T2 Gianfranco Zola (52). De Italiaanse clublegende was het voorbije seizoen een van de assistenten van Sarri. Zola voetbalde van 1996 tot 2003 voor Chelsea. In die periode vond hij in 312 wedstrijden 80 keer de weg naar doel voor de Blues. Zola speelde voorts in zijn loopbaan lange tijd bij Napoli en Parma. Als trainer was hij in het verleden al aan de slag in Engeland bij West Ham United, Watford en Birmingham City.