TV-tips. Welke studenten gaan met eerste Campus Cup naar huis?

De vakantie mag dan al een halve week bezig zijn, de allergrootste bollebozen van het land zitten met hun neuzen nog steeds in de boeken.

1 THE BIRDS

Caz, 23.20-1.30 uur

De special effects zien er vandaag hopeloos verouderd uit. Maar voorts is deze klassieker van Alfred Hitchcock over moorddadige vogels in een kuststadje nog steeds even huiveringwekkend als bij de première in 1963. Maar misschien nog angstaanjagender was Hitchcocks obsessie voor hoofdrolspeelster Tippi Hedren.

2 DE CAMPUS CUP

Canvas, 22.05-23.00 uur

Als quizmaster is Otto-Jan Ham geslaagd in eerste zit. In de finale van deze behoorlijk verslavende studentenquiz komen we te weten welke studierichting met de eerste Campus Cup naar huis gaat.

3 BORN ON THE FOURTH OF JULY

Caz, 20.40-23.20 uur

Tom Cruise maakt indruk als verlamde Vietnamveteraan in dit drama van Oliver Stone. Bekroond met twee Oscars, onder meer voor beste regie.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

De Tour vertrekt dit weekend vanuit Brussel. Burgemeester Philippe Close (PS) duidt wat dat voor zijn stad betekent. Zal Brussel daar iets aan verdienen of gaat het puur om het imago? En plattelandsgemeenten zijn niet tevreden over het systeem van de mobiscore. Burgemeester Bart Dochy (CD&V) van Ledegem praat met de Gentse schepen voor Mobiliteit, Filip Watteeuw (Groen).