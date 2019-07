Tientallen migranten vermist nadat boot zinkt voor kust Tunesië

Een boot met migranten kapseisde voor de kust van Zarzis in Tunesië. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vreest voor minstens tachtig doden.

Volgens vier overlevenden was de boot vertrokken in Zuwara in Libië richting Europa, en zijn tientallen mensen vermist. De vier overlevenden werden ondergebracht in een vluchtelingencentrum in Zarzis, maar een van hen, een Congolees, overleed later in een plaatselijk ziekenhuis. De drie anderen zijn afkomstig uit Mali.

De westkust van Libië is een vertrekpunt voor Afrikaanse migranten die hopen Europa te kunnen bereiken met een boot. Dit jaar kwamen al meer dan 340 mensen om toen ze vanuit Noord-Afrika Italië probeerden te bereiken.