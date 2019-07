Kraait Maurice te luid? Een Franse rechter moet erover beslissen

In Frankrijk start een rechtszaak tegen de haan Maurice. Volgens de buren kraait Maurice te luid en te vroeg. De eigenares vindt dat hij niets verkeerd doet. Ondertussen is de zaak symbool geworden voor de tegenstellingen tussen de stad en het platteland in Frankrijk.

‘Mijn haan is hier geboren en zal hier blijven’, zegt Corinne Fesseau, eigenaar van de haan. Zij vindt dat dierengeluiden nu eenmaal bij het plattelandsleven horen. De buren, een gepensioneerd koppel dat een vakantiehuis heeft in het dorpje Saint-Pierre d’Oléron, stapten eerst naar de burgemeester. Zijn bemiddelingspogingen draaiden op niets uit. ‘Ik ga niet buigen voor mensen die hier twee weken per jaar met vakantie komen’, zei Fesseau aan de Franse pers.

Het koppel schakelde ook een gerechtsdeurwaarder in om het gekraai van de haan op te nemen in een officieel dossier. De ruzie sleept ondertussen al twee jaar aan, en zal worden beslecht in de rechtszaal van Rochefort.

Symbooldossier

De burgemeester koos openlijk de kant van Fesseau, en liet een gemeentelijke verordening opstellen over het leven op het platteland. Hij is niet de enige die er zo over denkt. Verschillende Fransen kwamen Maurice en Corrine Fesseau een hart onder de riem steken aan de rechtbank, en namen hun eigen haan mee.

‘Op het platteland heb je geluid, minder dan in de steden, maar ze zijn er wel’, vindt Fesseau. ‘Als wij naar Parijs gaan heb je daar metro’s, bussen, treinen, verkeer. Als we daar niet tegen kunnen, gaan we weg.’