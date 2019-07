Oostende weert amokmakers uit stedelijk zwembad

Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) treft maatregelen tegen jongeren die de afgelopen dagen heibel veroorzaakten in het stedelijk zwembad. De amokmakers mogen er drie maanden lang niet meer komen, melden Focus WTV en VTM Nieuws. ‘Dagen ze toch nog op, dan kunnen ze tot twaalf uur lang worden opgesloten’, zegt Tommelein aan De Standaard.

De jongeren in kwestie zetten afgelopen maandag en woensdag het zwembad al meermaals op stelten. 'Dat gaat van het intimideren van andere zwembadgasten, tot zwemmers voortdurend kopje-onder duwen en zelfs drugsgebruik in de kleedkamers', zegt Tommelein. 'We hebben hen toen al bestuurlijk aangehouden en geïdentificeerd. Het bleek om jongeren uit Brussel en Noord-Frankrijk te gaan, enkelen onder hen waren er zowel maandag als woensdag bij.'

Na identificatie werd de opgepakte jongeren uitgelegd dat ze zich drie maanden lang niet meer mogen vertonen aan het zwembad. Om dat af te dwingen, vaardigde Tommelein een plaatsverbod uit. 'Dat middel gebruiken we al enkele jaren voor amokmakers in het nachtleven, en is heel effectief. Zodra de jongeren in kwestie dus opnieuw verschijnen aan het zwembad, kunnen we hen tot twaalf uur lang laten opsluiten. We hoeven dus niet eens te wachten tot ze eventueel nieuwe feiten plegen', zegt de Oostendse burgemeester.

Niet alleen Oostende kampt deze zomer met problemen in het zwembad. Vorige week trok men in Koewacht, net over de grens, al aan de alarmbel omdat jongeren uit Vlaanderen het bad en de gasten kwamen terroriseren. Daar werd een abonnement ingevoerd in de hoop de jongeren zo te kunnen weren.

Ook in het recreatiedomein van Hofstade waren er afgelopen weekend al problemen. Veertig jongeren uit Brussel kwamen er heibel schoppen en er ontstond een grote vechtpartij. Nog voor de zomervakantie moest de Gentse politie ingrijpen in de Blaarmeersen toen twee jongerenbendes er met elkaar op de vuist gingen.