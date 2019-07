Akropolis in Athene tijdelijk gesloten door hitte

De Akropolis van Athene is vanmiddag en vrijdagmiddag gesloten voor toeristen. De Griekse overheid wil voorkomen dat zij onwel worden door de hitte.

De Akropolis, een van de populairste toeristische trekpleisters in de Griekse hoofdstad, is donderdag gesloten tussen 13 en 16 uur, zo meldt het Griekse ministerie van Cultuur. Reden is de hitte op de 156 meter hoge rots, de thermometer flirt er met de 44 graden. De overheid vreest dat toeristen onwel zullen worden.

‘Als het vrijdag opnieuw zo warm is, doen we hetzelfde’, klinkt het bij het ministerie. De weersvoorspellingen zijn alvast eensgezind dat ook vrijdag de grens van veertig graden gemakkelijk wordt overschreden. Toeristen die de antieke site met het Parthenon en de tempel van Nike toch willen bezoeken, doen dat best zo vroeg mogelijk. De Akropolis opent al om 8 uur ’s morgens de deuren.