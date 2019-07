Eerste maatregelen wegens droogte: boeren mogen geen water oppompen

Na Antwerpen neemt nu ook Limburg maatregelen tegen de aanhoudende droogte. Boeren mogen er niet langer water oppompen uit bepaalde waterlopen. ‘Het waterpeil staat kritisch laag’, klinkt het. Een sproeiverbod is voorlopig nog niet aan de orde.

De Limburgse gouverneur Herman Reynders heeft donderdag na een droogte-overleg een politiebesluit ondertekend dat boeren verbiedt om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen in onder meer Sint-Truiden en Gingelom.

Door de hittegolf eind juni is het opgebouwde neerslagtekort in Limburg te groot geworden, zo staat in het besluit. Het waterpeil staat op sommige plaatsen kritisch laag wat ook een invloed heeft op de waterkwaliteit, ‘wat gezondheidsrisico’s voor mens en dier met zich kan meebrengen’, klinkt het. De boeren mogen wel nog water pompen uit de bevaarbare waterlopen.

Landbouwers die het politiebesluit overtreden, riskeren een gevangenisstraf tot 14 dagen en/of een boete tot 200 euro.

Het verbod ligt in lijn met wat de provincie Antwerpen dinsdag besloot. Ook daar geldt een oppompverbod voor negen kleinere waterlopen. ‘Vooral uit ecologische overwegingen en om planten en vissen te beschermen’, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Niet alleen de rivieren hebben te kampen met een laag waterpeil, ook de grondwaterstanden liggen te laag voor de tijd van het jaar. Toch komt er voorlopig geen algemeen sproeiverbod. Vorige zomer was het zo droog dat er beperkingen kwamen op het gebruik van het leidingwater. De wagen wassen, het gazon besproeien of sportvelden beregenen mocht toen niet.