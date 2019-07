Amerikaanse tiener wordt niet als volwassene berecht, ‘omdat hij uit goede familie kwam’

In de Verenigde Staten wordt een 16-jarige jongen verdacht van verkrachting. Omdat hij ‘uit een goede familie’ komt, werd het verzoek om hem als een volwassene te berechten afgewezen door een familierechter. Een hogere rechter maakte die beslissing ongedaan.

De feiten dateren van 2017, toen een 16-jarige jongen (G.M.C) en een 16-jarige meisje op een pyjamafeest in New Jersey waren. De jongen zou het meisje naar een afgesloten deel van de kelder hebben gebracht, en haar daar verkracht hebben. Volgens de gerechtsdocumenten filmde de jongen alles, en verliet hij nadien de kamer. Het meisje, dat in de gerechtsdocumenten de fictieve naar Mary krijgt, was bewusteloos en werd ziek toen ze wakker werd. Ze werd achteraf naar huis gebracht, de volgde ochtend vertelde ze aan haar moeder dat ze vreesde dat er seksuele handelingen waren gebeurd. Ze had blauwe plekken op haar achterwerk en haar kleren waren gescheurd.

Klacht

Mary contacteerde de jongen meermaals met de vraag om de video van de verkrachting te verwijderen. G.M.C ontkende dat de video bestond, maar bleef die toch rondsturen. Een paar dagen na het incident had G.M.C als bijschrift naar vrienden gestuurd ‘wanneer je eerste keer seks verkrachting is’. Pas na een paar maanden dienden de moeder en het meisje klacht in bij de politie, omdat de video bleef circuleren.

‘Roofzuchtig’

De openbare aanklagers benoemden de daden van G.M.C als ‘geavanceerd en roofzuchtig’ en vroegen aan de familierechter om de jongen als volwassene te berechten. In juli 2018 werd dat niet toegestaan door de rechter, en zijn argumentatie werd nu openbaar gemaakt, omdat een hogere rechter zijn beslissing op 14 juni ongedaan maakte.

In zijn afwijzing zei rechter James Troiano dat de daden niet roofzuchtig waren, en dat het niet per se om verkrachting ging. ‘Een traditionele verkrachting is meestal met twee of meer mannen, en met een wapen’, vond de rechter.

De rechter vond dat G.M.C niet als volwassene berecht moest worden, omdat ‘hij uit een goede familie komt, en naar een excellente school gaat’. ‘Hij had goede punten en zal waarschijnlijk naar een goede universiteit gaan.’ Troiano vond ook dat de politie aan de moeder en Mary had moeten zeggen welke impact zo’n beschuldiging zou hebben op het leven van G.M.C.

Beslissing ongedaan

De hogere rechtbank maakte de beslissing ongedaan, omdat ‘de rechter zich vergiste in zijn afwijzing van de vraag. Zijn oordeel werd in het proces dat van een aanklager.’ In hun beslissing werd specifiek verwezen naar de argumentatie op basis van de achtergrond van de jongen. ‘Het feit dat de jongen van een goede familie kwam en goede punten had, zou geen effect mogen hebben op jongeren die niet uit goede families komen of geen goede punten hebben.’

De openbare aanklager gaan nu in samenspraak met Mary en haar moeder overleggen wat de verdere juridische stappen zullen zijn.