Brusselse politie houdt Batmobiel tegen

De Brusselse politie heeft afgelopen nacht wel een heel speciaal voertuig aan kant gezet in Laken.

De patrouille moest eens even in de ogen wrijven toen ze niets minder dan de Batmobiel op de baan zagen. De bestuurder werd aan de kant gezet terwijl de politie naging of het voertuig wel in orde was. Of de wagen ook daadwerkelijk toegelaten is op onze wegen is nog niet duidelijk.

In werkelijkheid gaat het om een Lamborghini V10 die werd getransformeerd naar de Batmobiel. De waarde van het voertuig wordt geschat op grofweg twee miljoen euro. Op dit exemplaar hingen nummerplaten uit Saudi-Arabië.

De wagen was trouwens al quasi de hele dag te bewonderen voor het prestigieuze The Hotel waar de eigenaar dan ook vermoedelijk logeert. Volgens sommigen zou het om een Arabische prins gaan die in ons land verblijft. Voorbijgangers gingen dan ook graag eens op de foto met het voertuig.