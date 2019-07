Californië verbiedt discriminatie op basis van kapsel

Naar het voorbeeld van de stad New York wordt Californië de eerste Amerikaanse staat die discriminatie van natuurlijk zwarte kapsels verbiedt.

Een zwarte vrouw die een job aan haar neus ziet voorbijgaan omdat ze weigert haar dreadlocks te knippen, een jonge atleet die door de scheidsrechter wordt gedwongen hetzelfde te doen, een zwarte leidinggevende die wordt ontslagen omdat ze cornrows (een vlechtjeskapsel) draagt. Het kan in de Verenigde Staten.

In de staat Californië komt daar nu een einde aan. Afgelopen week keurde de Californische senaat de zogenaamde Crown Act goed. Crown staat voor Creating a Respectful and Open World for Natural Hair). Die verbiedt werkgevers en publieke scholen om mensen met natuurlijk zwarte kapsels zoals dreadlocks en vlechtjes huiswaarts te sturen.

Waarom is de nieuwe wet zo belangrijk? Volgens het nieuwsplatform Vox beschouwen federale rechters zogenaamde afrokapsels - check de snit van zangeres Solange Knowles - wel als natuurlijk, maar doen ze dat met andere zwarte haarstijlen niet.

België

Hoe zit dat dan in België? De Belgische antidiscriminatiewet bevat een lijst van verboden gronden waarop zeker niet mag worden gediscrimineerd. Het gaat om 19 zogenaamd ‘beschermde’ persoonskenmerken. ‘Natuurlijke kapsels vallen zeker onder fysieke eigenschappen en kapsels kun je onder de raciale criteria plaatsen’, stelt Els Keytsman, directeur van het gelijkheidsorgaan Unia.

Toch is ook onze wetgeving niet eenduidig. Want wat doe je met een meer opvallende haarsnit zoals cornrows en dreadlocks? Keytsman vindt het moeilijk om daarop te antwoorden. ‘We vertrekken immers vanuit een hypothetische vraag en geen concrete case. Wellicht kan ook het criterium “geloof of levensbeschouwing” spelen. Dreadlocks kunnen immers om religieuze redenen (rastafari) worden gedragen of als zodanig gepercipieerd. Op basis van een kapsel mensen niet toelaten tot de sollicitatieprocedure of tot de bezichtiging van een huis om het eventueel te huren, kan wel zeker als discriminatie worden beschouwd.’

Stigma

De Californische Crown Act wordt door verschillende groepen toegejuicht, waaronder voorvechters van mensenrechten. Toch krijgt niet iedereen het er onverdeeld warm bij. Zo stelde Tiffany Dena Loftin, jongere en directeur van de National Association for the Advancement of Colored People, in USA Today: ‘Ik zeg niet dat we geen wet nodig hebben die ons toelaat om ons haar op een natuurlijke wijze te dragen. Maar het is vooral jammer dat zo’n regel in 2019 nog nodig is. Bovendien zal een wet op papier niet plots alles veranderen. Op het natuurlijke haar van gekleurde mensen rust vaak een stigma en daar moet iets aan worden gedaan.’