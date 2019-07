Oostende kent tegenstanders Champions League, Antwerp Giants in qualifiers tegen Zweden of Bulgaren

Oostende is bij de nieuwe editie van de Champions League basket ingedeeld in groep A. Dat is het resultaat van de loting van donderdag in het Zwitserse Mies. Antwerp moet in de tweede kwalificatieronde aan de bak tegen het Zweedse Södertälje of het Bulgaarse Botevgrad.

Oostende is als Belgische kampioen meteen zeker van een plek op het hoofdtoernooi. De West-Vlamingen moeten in hun groep aan de bak tegen Strasbourg (Frankrijk), Manresa (Spanje), Sassari (Italië), Turk Telekom (Turkije), Unet Holon (Israël) en twee qualifiers.

Antwerp, runner-up in de Belgische competitie, is rechtstreeks geplaatst voor de tweede kwalificatieronde. De Giants treffen hierin de winnaar van het duel tussen Södertälje en Botevgrad. Als Antwerp de dubbele ontmoeting (26 en 29 september) wint, plaatst het zich voor het hoofdtoernooi. In dat geval treden de Giants aan in groep B, waar ze AEK (Griekenland), Bandirma (Turkije), Elan Béarnais (Frankrijk), Hapoel Jerusalem (Israël), Rasta Vechta (Duitsland), Anwil Wloclawek (Polen) en een qualifier (winnaar duel tussen Burgos (Spanje) en Kiev (Oekraïne) of Kapfenberg (Oostenrijk) treffen. Als de Giants de kwalificatieronde niet overleven, komt het alsnog uit in de FIBA Europe Cup.

Poule C bestaat uit Brose Bamberg (Duitsland, nieuwe club van ex-Giants trainer Roel Moors, assistent-trainer Thomas Crab, Giants-speler Paris Lee en sportief directeur Leo De Rycke), Cez Nymburk (Tsjechië), Giazantep (Turkije), Tenerife (Spanje), Peristeri (Griekenland), VEF Riga (Letland) en twee qualifiers.

Ten slotte poule D: Basket Zaragoza (Spanje) ontvangt Besiktas (Turkije), Brinoisi (Italië), Dijon (Frankijk), Neptunas Klaipeda (Litouwen), PAOK (Griekenland) en twee qualifiers voor een plek in de volgende ronde.

De eerste speeldag van de poules van het hoofdtoernooi staat op 15 oktober op de agenda. De top vier van elk van de vier groepen bereikt de knock-outfase (achtste finales). De Giants maakten de voorbije editie van de Champions League indruk, met een knappe derde plaats. De Final Four vond plaats in Antwerpen. Het Italiaanse Bologna veroverde uiteindelijk de eindzege.