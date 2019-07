Zangeres Halle Bailey wordt de nieuwe Ariel

De regisseur, Rob Marshall, zegt dat ze ‘het hart, de jeugdigheid, de onschuld en vooral de stem’ heeft om Ariel te vertolken. Voor Bailey is ‘een droom die uitkomt’. Ze vormt samen met haar zus het r&b-duo Chloe X Halle, en werd gecast na een intensieve zoektocht naar de nieuwe Ariel.

Op sociale media is er veel bijval voor de keuze voor Bailey. ‘Ik kijk ernaar uit om met mijn dochter naar de film te gaan kijken. Ze zal zo blij zijn om een zwart meisje te zien als Disneyprinses’, schrijft CNN-journalist Wajahat Ali.

I look forward to taking my daughter to see Halle Bailey as Ariel in the live action version of Little Mermaid. She'll be ecstatic seeing another girl of color as a Disney princess. I will have to tolerate the songs, but...worth it.