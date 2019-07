Wimbledon geeft Bernard Tomic boete van 50.000 euro… omdat hij niet goed genoeg was

De Australiër Bernard Tomic krijgt geen prijzengeld van de organisatie van Wimbledon. De nummer 96 van de wereld werd dinsdag na een zwakke prestatie in minder dan een uur uitgeschakeld door de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (WTA 72).

“Volgens de scheidsrechter was de prestatie van Bernard Tomic in zijn wedstrijd van de eerste ronde niet op het niveau dat van een prof mag worden verwacht. Daarom wordt hem de maximumboete van 45.000 pond (50.150 euro) opgelegd”, luidt het donderdag in een persbericht.

De boete komt overeen met het prijzengeld dat Tomic normaal zou hebben ontvangen.

De 26-jarige Australiër verloor van Tsonga met 6-2, 6-1 en 6-4. De wedstrijd duurde slechts 58 minuten.