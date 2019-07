Bestuurster onder invloed rijdt in op fietsende moeder en kinderen

Woensdagavond heeft een 34-jarige vrouw een levensgevaarlijk ongeval veroorzaakt in Geel. Ze reed onder invloed een moeder en haar twee kinderen van de weg.

In Geel heeft een 34-jarige vrouw woensdagavond omstreeks 19.10 uur een moeder (34) en haar twee kinderen van 2 en 4 jaar aangereden. Het ongeval vond plaats aan het kruispunt van het Laar met het Laarsveld.

Een van de kindjes zat achterop de fiets van de moeder in een kinderstoeltje. Het andere kindje reed zelf met de fiets. De bestuurster reed op het drietal in en kwam tot stilstand tegen een woning.

Het vierjarige kindje werd weggekatapulteerd, de moeder en de tweejarige werden meegesleurd. Alle drie de slachtoffers werden met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens het parket is geen van de drie in levensgevaar. De moeder blijft opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft onder meer kwetsuren aan de voet, elleboog en benen. Mogelijk liep ze ook inwendige kwetsuren op. Verder onderzoek moet dat duidelijk maken.

Het jongste kind, dat in het kinderstoeltje zat, heeft ondertussen het ziekenhuis mogen verlaten. Het andere kind, dat zelf met de fiets reed, heeft meerdere breuken opgelopen en blijft ook in het ziekenhuis.

De bestuurster testte positief op amfetamines. Ze wordt donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Turnhout.