Sophie Turner deelt eerste beelden van huwelijk met Joe Jonas

Sophie Turner en Joe Jonas zijn afgelopen weekend getrouwd in Frankrijk, en hebben nu ook een eerste foto gedeeld met de buitenwereld.

De Britse actrice Sophie Turner, bij het grote publiek bekend geworden als Sansa Stark in Game of thrones en Jean Grey in X-Men, is afgelopen zaterdag in het huwelijksbootje gestapt met Joe Jonas, een van de drie Jonas Brothers. Dat deden ze in de Franse Provence, waar ze het Château Martinay hadden afgehuurd voor de feestelijkheden.

Hoewel in de aanloop naar het huwelijksfeest nog volop foto’s werden gedeeld op sociale media door het koppel, dat al enkele dagen eerder in Frankrijk was gearriveerd, gold op het huwelijksfeest een absoluut verbod op sociale media. Alle gasten, - onder wie Priyanka Chopra (getrouwd met Nick Jonas) en Maisie Williams (Arya uit Game of thrones) - werden zelfs gevraagd om hun smartphone in te leveren. Turner en Jonas deelden pas vandaag een foto van hun eerste moment als man en vrouw.

Voor het ontwerp van haar trouwjurk schakelde Turner Nicolas Ghesquière in, creatief directeur bij Louis Vuitton. Geen verrassing, want de actrice is al enige tijd een van de uithangborden van het Franse modehuis. Jonas was op de grote dag uitgedost in een maatpak van Berluti, getekend door de Belgische ontwerper Kris Van Assche.

Het was eigenlijk het tweede huwelijksfeest voor het koppel: ze zijn vorige maand al wettelijk getrouwd in Las Vegas. De 23-jarige Turner en de 29-jarige Jonas zijn een koppel sinds 2016 en verloofden zich in november 2017.