Mark Renshaw stopt na zestien seizoenen als profwielrenner

“Na zestien jaar kondig ik vol trots aan dat 2019 mijn laatste jaar als beroepsrenner is. Als ik terugblik kan ik zeer tevreden zijn over de successen die ik heb geboekt, individueel en als onderdeel van een team”, verklaarde Renshaw, die een groot deel van zijn loopbaan de rol van voorbereider vervulde in de massasprints voor de Britse spurtbom Mark Cavendish.

Renshaw reed voor een hele waaier aan ploegen waaronder FdJ, Crédit Agricole, HTC-Highroad en Quick-Step. Sinds 2016 was hij aan de slag bij Dimension Data. Hij veroverde twaalf overwinningen. Renshaw startte tien keer in de Tour de France, maar dit jaar zou hij sowieso niet deelnemen. Hij telt ook vijf deelnames aan de Giro en twee aan de Vuelta.

It’s been an incredible journey... a massive thank you to all my family, friends, teammates and fans for the last 22years of cycling at the highest level! https://t.co/8lQ9bc5uVr