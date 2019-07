Nederlandse topcrimineel Holleeder krijgt levenslang voor vijf moorden

Een Nederlandse rechtbank heeft donderdag topcrimineel Willem Holleeder (61) schuldig bevonden aan vijf moorden. Hij is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De veroordeelde gaat wel in beroep.

De rechtbank geeft Holleeder een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van 6 aanslagen tussen 2002 en 2006. Bij die aanslagen werden vijf moorden, een doodslag en een poging tot moord gepleegd en werd aan één slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Het gaat om de moord op zijn zwager Cor van Hout, vastgoedmagnaat Willem Endstra, drugshandelaar Kees Houtman, kroegbaas Thomas van der Bijl, en doodslag op botenhandelaar Robert ter Haak.

De rechtbank bevond Holleeder ook schuldig aan een mislukte liquidatie van crimineel John Mieremet. Later werd die alsnog vermoord.

De rechtbank verklaarde ook bewezen dat de man een voorname rol heeft gespeeld in een misdaadorganisatie, samen met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis. De bende had het uit de weg ruimen van mensen tot doel.

Levenslang is de enige passende straf voor Holleeder, oordeelt de rechtbank. ‘U meent gewetenloos en onverschillig te beschikken over leven en dood’, aldus de rechtbank volgens de Nederlandse openbare omroep NOS. ‘U bent zelf lang buiten schot gebleven. Het motief lijkt te liggen in geldelijk gewin. Uw leven werd bepaald door geldzucht, machtslust en gewelddadigheden.' Volgens de rechtbank ging het met Holleeder ‘van kwaad naar erger’. De rechter acht de kans op herhaling dan ook groot. Holleeder moet levenslang de gevangenis in.

Holleeder, in 1983 de ontvoerder van biermagnaat Freddy Heineken en daardoor ook Internationaal bekend, heeft altijd ontkend dat hij iets met de moorden te maken heeft. Zijn advocaten hadden vrijspraak bepleit, omdat volgens hem bewijs ontbreekt. Holleeder zit sinds december 2014 vast in verband met de reeks liquidaties. De veroordeelde, die al meer dan 35 jaar een topcrimineel is, gaat in beroep. Zijn advocaat Sander Janssen ziet daar nog 'mogelijkheden en kansen', liet hij na afloop van het vonnis weten.

Bewijs

Volgens de Nederlandse krant NRC werd het belangrijkste bewijs geleverd door ‘twee kroongetuigen’, Peter la Serpe en Fred Ros. Ze hebben info gegeven in ruil voor strafvermindering. Die info ging over hun betrokkenheid bij de moorden op drugshandelaar Houtman en kroegbaas Van der Bijl. De deals die ze sloten waren in Nederland jarenlang onderwerp van discussie, aldus NRC. De rechtbank heeft ze toch als betrouwbaar beoordeeld en als bewijs gebruikt.

Ook de verklaringen van de twee zussen van Holleeder, Astrid en Sonja, zijn door de rechtbank bruikbaar geacht als bewijsmateriaal. Ze spelen een belangrijke rol in deze spectaculaire rechtszaak. De zussen hadden jarenlang gesprekken afgeluisterd en opnames daarvan aan het parket doorgespeeld. Zus Astrid heeft over haar broer een internationale bestseller geschreven die ook verfilmd werd.

Het volledige vonnis in de zaak tegen Holleeder is ondertussen online te lezen: