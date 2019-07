Mark Renshaw kondigt afscheid van het peloton aan

Mark Renshaw (36) stopt op het einde van dit seizoen als professioneel wielrenner. Dat heeft de Australiër van Team Dimension Data donderdag aangekondigd. Daarmee verliest Mark Cavendish zijn trouwe lead-out.

De voorbije 22 jaar reed Renshaw in dienst van Fdjeux.com, Credit Agricole, HTC-Highroad, Rabobank, Omega Pharma-Quickstep en Team Dimension Data for Qhubeka. “Mijn mooiste individuele herinneringen koester ik aan mijn eerste zege in de Tro-Bro Leon en aan mijn overwinning in de Ronde van Qatar. Maar ook aan het moment dat ik op de Champs Elysées tweede werd achter mijn ploegmakker Mark Cavendish in 2009 hou ik goede herinningen over.”

Renshaw en Cavendish zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden sinds de Australiër in 2009 bij HTC-Columbia de vaste sprintaantrekker werd voor het Britse spurtkanon. Samen trokken ze ook naar Quickstep en Team Dimension Data. Nu Cavendish op de sukkel is, ondervindt Renshaw daar ook de negatieve gevolgen van. Renshaw werd net zoals zijn kopman thuis gelaten voor de Tour de France. “Dat was echter al van begin dit jaar gepland. De Tour heeft een grote rol in mijn carrière gespeeld. Ik heb het geluk gehad om tien keer geselecteerd te worden en ik heb van elk moment genoten. Ik hoop dat ik ook vanaf 2020 op één of andere manier in het peloton kan blijven.”