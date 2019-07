Russen spreken voor het eerst over ‘kernonderzeeër’ na mysterieuze brand, ‘die veroorzaakt werd door accu’

De brand die maandag ontstond in een Russische duikboot, is veroorzaakt door een probleem in het batterijcompartiment van het vaartuig. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie, dat voor het eerst ook sprak over ‘een nucleaire aandrijving aan boord’, donderdag gemeld.

‘De hoofdoorzaak van de ramp waarbij 14 opvarenden stierven, is vastgesteld door onze experts’, zei de minister van Defensie, Sergej Sjojgoe. ‘Het gaat om een probleem in het batterijcompartiment, waardoor een gedeelte van de duikboot vuur vatte.’

Opvallend: terwijl de Russische overheid de afgelopen dagen nog met geen woord repte over de aard van het vaartuig, ‘dat wetenschappelijk onderzoek deed in de buurt van het Noordpoolgebied’, sprak Sjojgoe voor het eerst over een nucleair gedeelte, wat impliceert dat het niet om een gewoon onderzoeksschip ging maar om een kernonderzeeër. ‘Het nucleaire gedeelte is compleet geïsoleerd en gecompartimenteerd. De bemanning heeft alles in het werk gesteld om de installatie te beschermen, die volkomen operationeel is’, klonk het.

Staatsgeheim

Momenteel is het niet duidelijk om welk type kernonderzeeër het gaat. In de Russische media wordt gespeculeerd dat het om de AS-12 zou kunnen gaan, een kernduikboot die speciaal ontworpen werd om tot op dieptes tot zes kilometer te kunnen dalen, of om de AS-31, de update van de AS-12. Rusland heeft eerder al bekendgemaakt dat de aard van de missie van de bemanningsleden tot het Russische staatsgeheim behoort en dat er geen details zullen worden vrijgegeven.

Slechts vijf opvarenden overleefden de ramp maandag. Zij wisten het vaartuig uiteindelijk naar de oppervlakte te brengen nadat het vuur was geblust.

Op de duikboot waren enkele belangrijke experts aanwezig, die het hoogste ereteken van Rusland, Held van de Russische Federatie, droegen. Het verlies van die expertise, in combinatie met de vergelijking die wordt gemaakt met de ramp van de gezonken Koersk in 2000, is dubbel vervelend voor president Vladimir Poetin.