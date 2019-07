Dieven ‘lachend kakske’ krijgen geen straf van stad Oostende

De studenten die de nieuwe verdwaalpaal in Oostende stalen, krijgen van de stad geen straf. Ze meldden zich om het strand op te ruimen.

De dieven van het ‘lachend kakske’, één van de drie nieuwe verdwaalpalen in Oostende, krijgen geen straf van de stad Oostende. Dat zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) aan Radio 2. De jongeren hebben zich gemeld bij de stad om het strand te helpen opruimen. Dat volstaat voor Tommelein. Aangezien het om een studentengrap ging, zal hij geen GAS-boete geven aan de studenten.

Eerder had de burgemeester gezegd dat ‘het een misplaatste studentikoze grap’ ging. Hij had toen al aangegeven de jongeren niet te zwaar te willen straffen. De jongeren zullen vermoedelijk wel een kleine schadevergoeding moeten betalen, want de paal is afgekraakt. Gelukkig voor hen is het ‘lachend kakske’ nog intact. De prijs van zo’n paal bedraagt namelijk 2.500 euro.

De zes jongeren kunnen wel nog gestraft worden door het parket. Ze werden verhoord door de politie en er is een proces-verbaal opgesteld voor de gemaakte schade.

De nieuwe verdwaalpaal werd in de nacht van maandag op dinsdag integraal gestolen. De Oostendse politie startte onmiddellijk een onderzoek. Op het Instagramprofiel van de dieven waren foto’s en filmpjes te zien van hoe ze de paal uit het voetstuk sleuren. Een alerte Instagramgebruiker nam daar foto’s van en gaf ze door aan de politie.