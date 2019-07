Belgian Cats treffen Frankrijk om plaats in halve finales op EK én ticket voor preolympisch kwalificatietoernooi

De Belgische basketvrouwen spelen donderdag om 18 uur in het Servische Belgrado tegen Frankrijk hun kwartfinale op het EK. De inzet is groot want de winnaar plaatst zich niet alleen voor de halve finales maar is ook zeker van een ticket voor het preolympisch kwalificatietoernooi.

De Belgian Cats konden dit EK nog niet overtuigen zoals twee jaar geleden (toen ze EK-brons haalden) of vorig jaar op het WK (waar ze vierde werden). Nadat ze twee van hun drie poulewedstrijden verloren, konden de meisjes van Philip Mestdagh zich in een barrage tegen Slovenië slechts met de hakken over de sloot plaatsen voor de laatste acht.

Het duel tussen de Belgen en de Fransen wordt een heruitgave van de kwartfinale op het WK van vorig jaar in Spanje. Toen haalden de Cats het (verrassend) met 85-65. Toch is België geen favoriet, benadrukte Philip Mestdagh. “Individueel is Frankrijk sterker, maar als ploeg kunnen we zeker iets doen”, zei hij in een vooruitblik. “Wij kunnen nu een rol als outsider opnemen en die ligt ons beter. Ik ben ervan overtuigd dat het ons zal bevrijden.”

Mits winst is België zeker van een ticket voor de halve finales en een plaats in de top zes. Die geeft recht op deelname aan het olympisch kwalificatietoernooi voor Tokio 2020 in februari. Bij verlies krijgen de Cats nog een herkansing tegen Hongarije of Groot-Brittannië.