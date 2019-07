Nog twee dagen warm en zonnig

Het blijft donderdag droog en zonnig. In de loop van de dag drijven er vanuit het noorden wat hoge sluierwolken over het land.

Maxima rond 19 graden aan zee, 21 graden in de Hoge Venen, van 22 tot 24 graden in het centrum en rond 25 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait overwegend zwak uit noordoostelijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht blijft het droog met meer hoge sluierbewolking. Na middernacht verschijnen er ook middelhoge wolkenvelden vanuit het noorden. Vooral in de Westhoek kan het nevelig worden. De minima liggen tussen lokaal 9 graden in de Ardennen en 13 graden aan zee bij een zwakke wind uit noordelijke en later veranderlijke richtingen. Aan zee en in het noorden van het land draait de wind op het einde van de nacht naar west tot zuidwest.

Vrijdag blijft het droog en begint de dag met vrij veel hoge bewolking. In de loop van de dag krijgen we mooie zonnige perioden. De maxima liggen tussen 21 graden aan de kust en 26 graden in de Kempen. De zwakke westelijke wind wordt later zwak tot matig uit noordwestelijke richtingen.

Zaterdagochtend is het op de meeste plaatsen zonnig. Geleidelijk verschijnt er meer bewolking vanaf het noorden. Lokaal is een buitje mogelijk. ‘s Avonds en ‘s nachts volgt wat lichte regen. De temperatuur klimt tot in de buurt van 24 graden. De matige wind ruimt van het zuidwesten naar het noorden.

Zondag zijn er mooie, zonnige perioden, maar tijdelijk kan het ook zwaarbewolkt worden. Een lokaal buitje is niet helemaal uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De maxima liggen rond 19 graden. De wind waait meestal matig uit noordelijke richtingen.

Maandag is er vrij veel bewolking met tussendoor ook opklaringen. Het blijft waarschijnlijk droog. Het kwik stijgt tot rond 22 graden. Er is weinig wind. Dinsdag is het eerst zonnig of licht bewolkt. Later neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De maxima liggen rond 22 of 23 graden in het centrum. Woensdag lijkt het zwaarbewolkt met lichte regen te worden. De maxima zouden rond 20 graden liggen.